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حمد المدفع: يوم الشهيد احتفاء بمعاني التضحية

حمد المدفع
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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أكد معالي حمد عبد الرحمن المدفع، المستشار في ديوان الرئاسة، أن تخصيص يوم للشهيد في دولة الإمارات، هو احتفاءٌ بمعاني التضحية، وارتقاءٌ بقيمة البذل والعطاء، وترسيخٌ لثقافة الانتماء، وتعميق لها في نفوس الأجيال الصاعدة، وتكريم من القيادة الرشيدة لأرواح مواطنين مخلصين أوفياء، قدّموا أروع صور البطولة والفداء، باذلين الأرواح والدماء ذوداً عن أمن دولتنا ومواطنها، ودفاعاً عن مبادئها وإنجازاتها، وما يُهدّد أمنها وهويتها.
وقال معاليه في كلمة له بمناسبة «يوم الشهيد» الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام: «إنه في هذا اليوم، نرفع تحية إكبار وإجلال إلى أرواح شهدائنا الأبرار، سائلين الله أن يتغمدهم برحمته، ويدخلهم فسيح جناته، والاحترام للذين قدّموا أبناءهم وإخوانهم وفلذات أكبادهم فداء للوطن، ودفاعاً عن حاضره ومستقبله، ضاربين أعظم المثل في الصبر وتقبّل القضاء، والتقدير والثناء إلى أبناء قواتنا المسلحة الباسلة، وهم يواصلون مسيرة زملائهم الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات الكرامة، ويحفظون عهودهم ودماءهم، لتبقى أفعالهم وذكراهم حيّة في نفوس الأجيال على مرّ العصور».

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