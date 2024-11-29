من قلب العاصمة بكين تحتفل اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين بمرور أربعين عاماً من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين ، هي أعوام تلت أعوام حملت في تاريخها الكثير من التعاون والعلاقات المشتركة في مختلف المجالات ، هي تلك العلاقات التي ترسم خطى مستقبلية لكلا البلدين .

الجميع يشارك في هذا المحفل الذي يربط شعب البلدين ببعضهما البعض فيتعرف كل منهما ويجرب ثقافة الآخر ترى هنا الصيني يجرب القهوة العربية وترا إماراتياً يجرب الشاي الصيني وينشر عبير ثقافة دولته في قلب العاصمة بكين كما شكل الإعلام جزءاً كبيراً من هذا الحدث بمشاركةٍ واسعة من الإعلاميين قاموا من خلالها بالتعبير عن حبهم لهذه العلاقات الدائمة والمستمرة بين شعبي البلدين.

هي ثقافات وحضارات امتدت على مدى اربعين عاماً تسهم في تحسين وتنويع الشراكات بين البلدين ، ثقافات مختلفة ومتميزة باتت اليوم خليطاً واحداً منسجماً توضح أن شعب الجمهورية الصينية وشعب الإمارات شعوب منسجمة ومختلطة في ثقافاتها وتنوعها الحضاري ، هي لوحة فنية تجمع بين الشرق والغرب وتحفر ذكريات الأربعين عاماً وترسم مستقبلاً باهراً للبلدين.





علاقات دامت لأربعين عاماً بين الإمارات والصين ترسم مستقبلاً باهراً للبلدين



تقرير: مها ياسر#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/pRCrojrci9 — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) November 28, 2024