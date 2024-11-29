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أحمد الحميري: يوم الشهيد ذكرى تُرسّخ سيرة شهدائنا

أحمد الحميري
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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قال معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، إنه في هذا اليوم، الثلاثين من نوفمبر، الذي تحتفي فيه دولتنا، قيادةً وشعباً، بقيم البطولة والتضحية، نقف إجلالاً وإكباراً لشُهدائنا الأبرار، الذين روَّوا الأرض بدمائهم الزكية، وفدوها بأرواحهم الطاهرة، مُسطّرين أعظم صفحات الشجاعة والبسالة، صوناً لسيادة الوطن وعزّته.
وأضاف معاليه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «إنه يومٌ نؤكد فيه انتماءنا إلى الوطن، وولاءنا لقيادتنا الرشيدة، ونعاهدها بأن نظل أوفياء لوطننا، باذلين الغالي والنفيس لحماية دولتنا».
وأكد أن هذه المناسبة تمثل مصدر استلهام للأجيال المقبلة، وذكرى خالدة تُرسّخ لدى أبناء الإمارات سيرة شهدائنا الأبطال، الذين قدّموا أروع ملاحم الفداء في سبيل رفعة واستقرار وطننا، ونُصرة الأشقاء، والالتزام بالعمل الإنساني وإغاثة المستضعفين، وهم بذلك مثال يُحتذَى به، ونموذج يُقتدى به في الوطنية والتفاني والإخلاص.
وقال معاليه: «في هذا اليوم العزيز على قلوبنا، نتوجّه بخالص التحية والعرفان إلى بواسل القوات المسلّحة والأجهزة الأمنية، وجميع المرابطين، من أبناء الإمارات الأبرار، في ميادين الواجب الإنساني كافة».

أحمد محمد الحميري
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