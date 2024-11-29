عبد الله مهير الكتبي: عاشت الإمارات آمنةً شامخةً

أبوظبي (وام)

قال معالي عبد الله مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، إنه في يوم الشهيد هذا اليوم المجيد، نستحضر بكلّ الفخر بطولات شهدائنا البواسل الذين وهبوا حياتهم فداءً للوطن، وحمايةً لسيادته، مُجسّدين أبهى صور الانتماء للدولة والولاء للقيادة، والذود عن الحقّ.. يومٌ نرفع فيه أسمى آيات العرفان للقيادة الرشيدة للدولة، لما توليه من رعاية كريمة وعناية فائقة لأُسر الشهداء وأبنائهم.

وأضاف معاليه في كلمة له، بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام: «إنه يوم نُعلن فيه، نحن أبناء هذا الوطن، تجديد الولاء للقيادة الرشيدة، وأن نظل جنوداً مخلصين، حافظين لقيم الدولة وثوابتها، مدافعين عن سيادتها وإنجازاتها، حاملين رسالتها القائمة على نشر ثقافة التسامح والتعايش والسلام، وتقديم العون والمساعدة إلى الشعوب والدول الشقيقة والصديقة».

وقال: «التحية مستحقة لجنود وضباط وقادة قواتنا المُسلّحة، ومنتسبي أجهزتنا الأمنية كافّة، ولأبناء وبنات وطننا المنتشرين في جميع ميادين الواجب وساحات البذل، والتقدير لأسر الشهداء على احتسابهم وصبرهم.. رحم الله شهداءنا الأبرار، وأسكنهم فسيح جناته..عاشت الإمارات آمنةً شامخةً».