صقر غباش: تضحيات شهداء الإمارات نبراس تهتدي به الأجيال

أبوظبي (وام)

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن يوم الشهيد هو مناسبة خالدة للاحتفاء ببطولات شهداء الإمارات الأبرار، ويجسد أسمى معاني العزة والكرامة والوفاء للوطن والقيادة الرشيدة، وستظل تضحياتهم نبراساً تهتدي به الأجيال، فشهداء الوطن سجلوا أسماءهم بحروف من نور في سجل التاريخ، لتبقى ذكراهم العطرة خالدة في العقول والقلوب.

وقال معالي صقر غباش، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، إن هذه المناسبة الوطنية نستذكر فيها تضحيات وبطولات ومآثر أبناء الإمارات وملاحم البطولة والفداء التي سجلها التاريخ بمداد من نور، وستبقى ذكراهم العطرة منارةً للعطاء، ومثالاً للفداء والدفاع عن مبادئ وقيم الدولة الراسخة.

وأكد معاليه أن الاحتفاء بـ«يوم الشهيد» يؤكد فخر الدولة، قيادة وحكومة وشعباً، بتضحيات شهدائها الأبرار، دفاعاً عن قيم الإمارات الحضارية والأخلاقية والإنسانية التي أرساها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون.

وأشار معاليه إلى أن القيادة الرشيدة تولي أسر الشهداء كل اهتمام وعناية، تقديراً للتضحيات التي قدمها أبطالنا البواسل لرفعة راية الوطن.