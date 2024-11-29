محمد الحسيني: تضحيات شهدائنا ملهمة للأجيال القادمة

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية نحيي فيها ذكرى أبطال الإمارات الذين سطروا بدمائهم الزكية أروع صور التضحية والفداء من أجل رفعة وعزة الوطن. إن تضحياتهم ستظل مضيئة وخالدة في ذاكرة الوطن، وملهمة للأجيال القادمة، فهي تجسد أسمى معاني الولاء والانتماء».

وأضاف معالي محمد بن هادي الحسيني: «إن الشهداء بأرواحهم الطاهرة التي ارتقت في ميادين العز، يرسخون في أبناء الإمارات قيم الشجاعة والتفاني، ويعززون في نفوسهم حب الوطن والإيمان بقدسية واجب الدفاع عنه. وإذ نحيي ذكرى تضحياتهم، فإننا نجدّد عهد الوفاء للوطن، ونعاهد قيادتنا الحكيمة بأن نبقى على دربهم، حاملين راية دولة الإمارات عالية، وملتزمين بالسير نحو تعزيز ازدهارها وضمان أمنها واستقرارها، ونسأل الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يحفظ الإمارات، ويديم عليها الأمن والاستقرار، ويبقيها منارة للتقدم والسلام».