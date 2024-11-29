عبدالله بن طوق: «30 نوفمبر» يوم للفخر بتضحيات الشهداء

أبوظبي (وام)

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن يوم 30 نوفمبر من كل عام، يوم للعزة والفخر بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين وهبوا أرواحهم ودماءهم الطاهرة، دفاعاً عن الوطن وحماية مكتسباته، وقدموا نموذجاً مشرفاً في حب دولتنا الحبيبة والولاء لها ولقيادتها الرشيدة لتبقى راية الوطن خفاقة وشامخة بين الأمم، وسيبقون خالدين في وجداننا ووجدان الأجيال القادمة، لنستنير بهم في العطاء والتضحية من أجل رفعة الوطن، ومواصلة مسيرته الرائدة في التنمية والازدهار.

وأضاف معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: «نعبر في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا جميعاً، عن مشاعر الامتنان لشهدائنا على بطولاتهم الباسلة وتضحياتهم التي قدمت دروساً ملهمة لأبناء الإمارات جيلاً بعد جيل، ونقدم أسمى آيات العرفان لأسر الشهداء، ووجّه التحية والتقدير للقوات المسلحة الباسلة درع الوطن الحصين، مجدداً العزم على مواصلة العمل لتقديم المزيد من الجهود الوطنية تحت راية القيادة الرشيدة للدولة».