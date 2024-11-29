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عمر العلماء: يوم الشهيد مناسبة تتجلى فيها أسمى معاني التضحية والعطاء

عمر العلماء
30 نوفمبر 2024 02:06

دبي (وام)

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أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن احتفاء دولة الإمارات بيوم الشهيد، مناسبة وطنية، تتجلى فيها أسمى معاني التضحية والعطاء من أجل الوطن، وقيمة عظيمة تترسخ في نفوس الأجيال، نستحضر فيها المواقف النبيلة التي سطرها أبناء الإمارات الأبطال، الذين ضحوا بأرواحهم بشجاعة وإقدام، من أجعل الدفاع عن وطنهم.
وقال عمر سلطان العلماء: «نؤكد في هذه المناسبة الوطنية العزيزة معنى الولاء الحقيقي الذي سطره أبطالنا البواسل على صفحات التاريخ، في لحظات مهمة من عمر الدولة، جسدوا خلالها بعطائهم أسمى صور حُب الوطن والتضحية لأجله».
وتوجه معاليه بتحية إكبار وتقدير لأمهات وعائلات الشهداء الذين زرعوا في نفوس أبنائهم حب الوطن والتضحية والعطاء لأجله، مؤكداً أن شعب الإمارات كله أسرة واحدة تتكاتف في خدمة الوطن.

عمر العلماء
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