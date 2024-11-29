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ثاني الزيودي: شهداؤنا جسدوا أسمى معاني الفداء والعطاء

ثاني الزيودي
30 نوفمبر 2024 02:06

أبوظبي (وام)

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أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية عزيزة على قلوب ووجدان أبناء الوطن، نستحضر فيها بفخر وإجلال تضحيات شهدائنا الأبطال، الذين جسدوا أسمى معاني الفداء والعطاء.
وقال معاليه في كلمة له بهذه المناسبة، إنه في يوم الشهيد نجدد العهد على مواصلة العمل والتفاني في سبيل رفعة وطننا، مستلهمين من تضحياتهم العظيمة روح الإخلاص والعزيمة.
وأضاف، أن هذه المناسبة الوطنية تعكس أسمى معاني الولاء والانتماء، وتحمل في طياتها تقديراً عميقاً لتضحيات أبناء الوطن الأبرار الذين بذلوا أرواحهم فداءً لدولة الإمارات وأمنها، وللحفاظ على مقدراتها، لتظل راية الوطن عاليةً خفاقةً، رمزاً للعزة والكرامة.
وتوجّه معاليه بهذه المناسبة، بتحية تقدير وإجلال إلى أسر الشهداء، الذين قدموا أروع صور الصبر والصمود، وإلى القوات المسلحة، سيف الوطن ودرعه وحصنه المنيع، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يحفظ دولة الإمارات منارةً للسلام والازدهار.

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