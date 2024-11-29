زكي نسيبة: شهداء الوطن عنوان الفداء ونبراس الوطنية

العين (وام)

قال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات: «في يوم الشهيد، نستذكر بفخر وإجلال تضحيات أبناء الإمارات الأبرار، الذين جسدوا أروع الأمثلة لقيم البذل والعطاء والولاء، التي رسخها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون لدى أبناء الإمارات، وعلى النهج ذاته يسير صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله».

وأضاف معاليه، في كلمة بمناسبة يوم الشهيد، أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم الطاهرة لتبقى الإمارات واحة أمن واستقرار، ولتظل رايتها شامخة بين الأمم، فهم عنوان الفداء، ونبراس الوطنية الذي يضيء مسيرتنا نحو مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وأكد أن هذا اليوم تأكيدٌ على القيم النبيلة التي غرسوها في وجداننا جميعاً، ودعوةٌ للأجيال الشابة لتستلهم من هذه التضحيات أسمى معاني الوفاء للوطن.

ودعا معاليه في ختام الكلمة أن يحفظ دولة الإمارات وقيادتنا الرشيدة.