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سهيل المزروعي: يوم الشهيد يعزز التلاحم الوطني

سهيل المزروعي
30 نوفمبر 2024 02:06

أبوظبي (وام)

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أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن يوم الشهيد يعزز التلاحم الوطني، ويزيد من وحدة الصف بين قيادة وشعب الإمارات، ويظل رمزاً للتضحية والوفاء في مسيرة الوطن، مشيراً إلى أن شهداء الوطن يمثلون قدوة ومصدر فخر وإلهام لأبناء الوطن والأجيال المقبلة.
وقال معاليه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد: نستذكر في دولة الإمارات تضحيات وبطولات شهدائنا الأبرار الذين سطّروا بأحرف من نور صفحة مشرقة من العز والمجد، ليظلوا مصدر فخر واعتزاز لكل مواطن إماراتي، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا اليوم الذي يمثل مناسبة وطنية غالية، تخلد ذكرى الشهداء الأبطال. 
وقدّم بهذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب أبناء الإمارات، التحية والتقدير لأسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن، وللقوات المسلحة التي تسهر على حماية الوطن الغالي ومقدَّراته لتظل دولة الإمارات شامخة قوية ورائدة بسواعد أبنائها.

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