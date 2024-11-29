عبدالرحمن العويس: تضحيات الشهداء مصدر إلهام للأجيال

دبي (الاتحاد)

أشاد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، بالقيم النبيلة التي جسدها شهداء الوطن في ميادين العز والشرف، مؤكداً أن تضحياتهم تمثل مصدر إلهام للأجيال القادمة في التفاني والعطاء.

وأضاف، أن يوم الشهيد يشكل محطة وطنية لترسيخ قيم الولاء والانتماء في نفوس أبناء الإمارات، وتجديد العهد على مواصلة مسيرة التميز والريادة التي رواها شهداؤنا البواسل بدمائهم الزكية.

وقال معاليه: «إن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ستظل وفية لذكرى شهدائها الأبرار، حريصة على رعاية أسرهم الكريمة، ماضية في مسيرة التنمية والازدهار تفخر بشهدائها وتزداد بتضحياتهم عزاً ومجداً، نستلهم منها معاني البطولة والفداء».

وأضاف معالي العويس: «في يوم الشهيد، تتجدد في نفوسنا معاني الوفاء والانتماء، ونستلهم من تضحيات شهدائنا دروساً في الإخلاص والعطاء».