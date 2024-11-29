السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محمد القرقاوي: يوم الشهيد ذاكرة حية لقيم وطنية سامية

محمد القرقاوي
30 نوفمبر 2024 02:06

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، أن احتفاء دولة الإمارات بيوم الشهيد، يعكس فخر دولة الإمارات، قيادة ومجتمعاً ومؤسسات، بما يمثله الشهداء من قيمة وطنية سامية، محورها العطاء والتضحية في سبيل رفعة الوطن وازدهار المجتمع.
وقال محمد القرقاوي في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: «سيظل شهداء الإمارات ذاكرة حيّة تعيش فينا، وتقدّم لأجيالنا الناشئة القدوة الحسنة للعطاء والوفاء والانتماء.. هؤلاء النخبة سطروا ببطولاتهم وتضحياتهم صفحة مشرقة في تاريخ الدولة، عنوانها الإمارات أولاً، والمكتسبات الوطنية أولاً، ورفعة البلاد والوفاء لها والولاء لقيادتها أولاً».
وتوجه معالي محمد القرقاوي بالتحية والتقدير لأمهات وعائلات الشهداء، التي تمثل نماذج مجتمعية يحتذى بها وحكاية تروى بعزة وشموخ في خدمة الوطن وعمق الانتماء له، وبذل الغالي لأجله وفي تلاحم المجتمع مع القيادة.

محمد القرقاوي
الإمارات
الشهداء
شهداء الوطن
يوم الشهيد
شهداء الإمارات البواسل
شهداء الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبنى مدمر في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
30 نوفمبر 2024
دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
30 نوفمبر 2024
احتراق منزل جراء هجوم بـ«مسيرة» في أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
30 نوفمبر 2024
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
30 نوفمبر 2024
سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
الأخبار العالمية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©