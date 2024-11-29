أُسدِلَ السِتارُ اليومَ على الأسبوعِ العالميِّ للغذاءِ والذي شهِدَ 4 مجموعاتٍ من الأنشطةِ والمَعارضِ الدَوليةِ التي أضاءَت على أحدثِ الابتكاراتِ والتِقنياتِ؛ فعلى سَبيلِ المثالِ لا الحصر، القمةُ العالميةُ للأمنِ الغِذائيِّ، ومعرضُ أبوظبي الدوليُ للأغذيةِ، ومهرجانُ أبوظبي للقهوةِ، ومعرضُ أبوظبي للتمور.

أروقةُ المَعارضِ المُصاحِبَةِ للأسبوعِ شَهدت مُشاركاتٍ مَحليةً ..تَتطلعُ للعالميةِ، وما تُقدمهُ من جديدٍ في عالمِ الغذاءِ هذا العام.

ويُعتبرُ الأسبوعُ العالميُ للغذاءِ مِنصةً إستراتيجيةً لتعزيزِ التعاونِ الدَوليِّ في مَجالاتِ الزراعةِ المُستَدَامةِ والأمنِ الغِذائيِّ عن طريقِ مُشارَكَاتٍ عَالميةٍ في مَجالِ الغِذاء.

يعززُ هَذا الحدثُ مَكانةَ دَولةِ الإمارات وجهةً عالميةً للحوارِ والعَملِ المُشتَرَكِ، ويُؤكدُ التزامهَا بدَعمِ المُبادراتِ الدَوليةِ التي تسهمُ في تَعزيزِ الأمنِ الغِذائيِّ العَالميِّ. وتَنطلقُ هذهِ الجهودُ من الإستراتيجيةِ الوطنيةِ للأمنِ الغِذائيِّ، التي تَهدفُ إلى جَعلِ الدَولةِ الأفضلَ عَالميَّاً في مُؤشرِ الأمنِ الغِذائيِّ بحُلولِ عامِ 2051، من خلالِ بناءِ منظومةِ إنتاجٍ مُستَدَامَةٍ وتَوظيفِ التِقنياتِ الذَكيةِ في الزراعةِ وتَعزيزِ سلةِ الغذاءِ الوَطنيةِ.

يهدفُ الأسبوعُ العالميُ للغذاءِ إلى القضاءِ على الجوعِ واستدامةِ الأمنِ الغِذائيِّ.

ختام أعمال أنشطة "الأسبوع العالمي للغذاء"



تقرير: ندى الزعابي#مركز_الاتحاد_للأخبار pic.twitter.com/WljW4Av62D — علوم الدار - مركز الاتحاد للأخبار (@oloumaldar) November 28, 2024