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ولي عهد رأس الخيمة: شهداؤنا سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة

ولي عهد رأس الخيمة: شهداؤنا سطروا بدمائهم أروع ملاحم البطولة
30 نوفمبر 2024 02:08

رأس الخيمة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أن الاحتفاء بيوم الشهيد، يمثل تعبيراً من دولة الإمارات بقيادتها وشعبها عن التقدير والعرفان لأبنائها الأبرار الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن وذوداً عن ترابه الطهور.
وقال سموه: إن شهداء الإمارات البررة سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البطولة والفداء صوناً للأرض والعرض ودفاعاً عن حدود هذا العرين، ليظل على الدوام عصياً منيعاً شامخاً.
وأضاف سموه أن الشهداء هم أكرم البشر، وأن من حقهم علينا أن نفخر ونفاخر بهم، فهم مثال للنبل ونكران الذات ورمز الولاء والانتماء، والمعين الذي تنهل منه الأجيال معاني الرجولة والشرف والفداء. 
وقال سموه «ستظل أرواح شهدائنا البواسل قناديل تنير الدروب نحو العلياء وتطرز تاريخ الوطن، وشواهد تؤكد أن الإمارات لن تهون ولن تلين لها قناة، وستظل مدى الدهر قوية منيعة تقدّم للعالم أجمع دروساً في البناء والعطاء والازدهار وحب الخير للإنسانية».

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