ولي عهد أم القيوين: تضحيات شهدائنا ستظل خالدة في ذاكرة الوطن

الفجيرة (وام)

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة تعبر فيها دولة الإمارات، قيادة وحكومة وشعباً، عن أسمى معاني الفخر والاعتزاز بتضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في سبيل أمن الوطن.

وقال سموه، في كلمة له بهذه المناسبة، إن تضحيات أبناء الإمارات البواسل ستظل خالدة في ذاكرة الوطن، ويشكل إحياء ذكرى يوم الشهيد رسالة تقدير وعرفان لهذه الكوكبة من أبناء الوطن الأبرار.

ودعا سموه شباب الوطن أجيال المستقبل، إلى أن يتخذوا من تضحيات الشهداء المثل الأعلى والقدوة في الإخلاص والانتماء للوطن.

وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين: «في هذا اليوم نقف متضامنين مع أسر الشهداء، داعين المولى، عز وجل، أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمّد شهداءنا الأبطال بواسع رحمته، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة، ويديم الأمن والأمان على دولتنا».