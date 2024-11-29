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ولي عهد الفجيرة: شهداء الإمارات.. بطولات خالدة ومآثر باقية

ولي عهد الفجيرة: شهداء الإمارات.. بطولات خالدة ومآثر باقية
30 نوفمبر 2024 02:08

الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنه في يوم الشهيد الإماراتي من كلّ عام، نستذكرُ سِيَراً أضاءت طريق الحياةِ للآخرين، وأرواحاً حملت مشاعل الأمل والبطولة والتضحيات لينعم الوطن، ومن يعيش على أرضه بالأمن والأمان والاستقرار.
وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أنه في هذا اليوم، نؤكد أن أبناء الإمارات ماضون على نهج دولة الإمارات، متمثلون بأروع معاني الولاء والإخلاص والانتماء للوطن، متمسكون بمبادئ الاتحاد الراسخة، وقيمه الثابتة في نُصرة الإنسان أينما كان، والدفاع عن تراب الوطن، وصون مكتسبات اتحاد الإمارات المتين ومقدراته النفيسة وإنجازاته.
وقال إنه في هذا اليوم، نخلد أسماء شهداء الإمارات الأبطال، وأفرادها المخلصين، من أبناء قواتنا الإماراتية المسلحة، ونرسخ سيرتهم العطرة، ومآثرهم الباقية، ونحيي قصصهم المشرفة وبطولاتهم الخالدة.
وأضاف: «رحم اللهُ شهداء الإمارات، وأسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وحفظ وطننا الغالي وأبناءه البررة، وأدام أمانه واستقراره وازدهاره».

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