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ولي عهد عجمان: في يوم الشهيد نستذكر بطولات سطرها التاريخ بحروف من نور

ولي عهد عجمان: في يوم الشهيد نستذكر بطولات سطرها التاريخ بحروف من نور
30 نوفمبر 2024 02:08

عجمان (وام)

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قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إننا نحتفي اليوم في الثلاثين من نوفمبر بذكرى يوم الشهيد التي تحل علينا لنستذكر بطولاتٍ سطرها التاريخ بحروف من نور، وأمجاداً سمت باسم الحق والوفاء، وتضحيات جسّدت أنبل قيم البذل والعطاء، وقيم الدين والعروبة التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون، وعلى نهجهم نحن سائرون بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.
وأكد سموه، في كلمته بهذه المناسبة، أن الثلاثين من نوفمبر هو يوم الإجلال والعرفان والتقدير والوفاء لأبناء الوطن الأبرار وجنودنا البواسل، وأرواحهم الطاهرة التي ارتقت نحو السماء، حاملين معهم شرف الشهادة، وبقيت سيرتهم وأسماؤهم المخلدة في ذاكرة الوطن دروساً تستلهم منها الأجيال حباً للوطن وذراه.
وأضاف أن قواتنا المسلحة جسدت منذ تأسيسها على يد القادة المؤسسين، أسمى معاني الشجاعة والبسالة والإقدام. ونسأل الله تعالى أن يتقبل شهداء الإمارات في أعلى الجنان، وأن يديم على هذا الوطن العزيز نعم الأمن والأمان والاستقرار.

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عمار بن حميد النعيمي
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