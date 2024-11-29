سلطان بن أحمد القاسمي: مواصلة الطريق نحو التقدم والتطور

الشارقة (وام)

قال سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، إنه في ذكرى هذا اليوم، الثلاثين من نوفمبر من كل عام، نمعن النظر في مسيرة الوطن المعطاء، ولا تغيب عنا ذكرى شهدائنا الكرام من أبناء الوطن المخلصين في كل المجالات.

وأضاف سموه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق الـ30 نوفمبر من كل عام، أنه «في هذا اليوم الخالد لن ننسى ما قدمه الشهداء من أبناء مجتمعنا العزيز، من تضحية وبذل وعطاء بأرواحهم، ذوداً عن الوطن، واستمراراً لمسيرة الأجداد والآباء الذين غرسوا مبادئ الوطنية والعزة والكرامة، ويوم الشهيد مناسبة وطنية خالصة، يتم فيها تقدير تضحيات الشهداء في سبيل العرض والأرض الطيبة التي نعيش عليها، تضحيات يرتبط فيها الوفاء بالنماء، والتضحية بالتنمية، والتعهد بمواصلة طريق بلادنا نحو التقدم والتطور».

وقال: «نترحم على أرواح شهدائنا الكرام، ونسألُ الله سبحانه وتعالى لهم حُسن الثواب وأعلى الجنان».