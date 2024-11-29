السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن سالم: يوم الشهيد يعكس تقدير الإمارات لتضحيات أبطالها

عبدالله بن سالم: يوم الشهيد يعكس تقدير الإمارات لتضحيات أبطالها
30 نوفمبر 2024 02:08

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: «إن بلادنا تحتفي بيوم الشهيد في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، ونستذكر فيه رجالاً لم يتوانوا عن تقديم أنفسهم وما يملكونه، في سبيل رفعة الوطن، والذود عنه، ونستذكر بكل معاني الوفاء جنوداً خطت أسماؤهم بأحرف من نور في سجل الأبطال».
وأكد سموه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت ترعى وتهتم بأبنائها، من خلال توفير العيش الكريم والأمن والأمان لمواطنيها، وجميع القاطنين على أرضها، وتقدر كل شخص يقدم لها التضحيات في سبيل إعلاء رايتها وتقدمها، وها هو يوم الشهيد دليل على حفظ الإمارات تضحيات أبطالنا في مختلف الميادين بكل بسالة، حتى ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها، إضافة إلى الرعاية الكريمة والاهتمام والدعم لأبناء وبنات وذوي الشهداء.
وأضاف: «رحمة الله على جميع من افتدى الوطن في ميادين العمل والعطاء كافة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتقبلهم، ويدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً».

عبدالله بن سالم
عبدالله بن سالم القاسمي
نائب حاكم الشارقة
الشهداء
شهداء الوطن
الشارقة
الإمارات
شهداء الإمارات البواسل
شهداء الإمارات
يوم الشهيد
آخر الأخبار
فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبنى مدمر في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
30 نوفمبر 2024
دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
30 نوفمبر 2024
احتراق منزل جراء هجوم بـ«مسيرة» في أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
30 نوفمبر 2024
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
30 نوفمبر 2024
سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
الأخبار العالمية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©