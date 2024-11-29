عبدالله بن سالم: يوم الشهيد يعكس تقدير الإمارات لتضحيات أبطالها

الشارقة (وام)

قال سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة: «إن بلادنا تحتفي بيوم الشهيد في الثلاثين من نوفمبر من كل عام، ونستذكر فيه رجالاً لم يتوانوا عن تقديم أنفسهم وما يملكونه، في سبيل رفعة الوطن، والذود عنه، ونستذكر بكل معاني الوفاء جنوداً خطت أسماؤهم بأحرف من نور في سجل الأبطال».

وأكد سموه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت وما زالت ترعى وتهتم بأبنائها، من خلال توفير العيش الكريم والأمن والأمان لمواطنيها، وجميع القاطنين على أرضها، وتقدر كل شخص يقدم لها التضحيات في سبيل إعلاء رايتها وتقدمها، وها هو يوم الشهيد دليل على حفظ الإمارات تضحيات أبطالنا في مختلف الميادين بكل بسالة، حتى ارتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها، إضافة إلى الرعاية الكريمة والاهتمام والدعم لأبناء وبنات وذوي الشهداء.

وأضاف: «رحمة الله على جميع من افتدى الوطن في ميادين العمل والعطاء كافة، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويتقبلهم، ويدخلهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقاً».