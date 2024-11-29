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علوم الدار

ختام نسخة مميزة من "الكونغرس العالمي للإعلام"

ختام نسخة مميزة من "الكونغرس العالمي للإعلام"
29 نوفمبر 2024 18:58

أسدلَ الستارُ على النسخةِ الثالثةِ من الكونغرس العالمي للإعلام، والذي استمرت فعالياته مدةَ ثلاثةِ أيامٍ تميزت بغنى الطرح والنقاش ، وسطَ مشاركةِ جمعٍ من نخبةِ الإعلاميينَ والخبراءَ وصنّاعَ القرار.
جلساتٌ حواريةٌ تخللها اليومُ الختامي ، من أبرزها جلسةٌ حواريةٌ بعنوان "كيف ستبدو وسائل الإعلام مستقبلا؟" والتي تناولت تأثيرَ التكنولوجيا والاستراتيجيات التي تركزُ على الأجهزةِ المحمولةِ والمحتوى الموجزِ والذكاءِ الاصطناعي على قطاع الإعلام.
وتميزت نسخةُ هذا العام بغزارةِ الطرح الإعلامي الناجحِ في وقتنا الراهن،  من خلالِ سلسلةٍ من الجلساتِ الحواريةِ وورشِ العملِ التي تناولت أبرزَ التحدياتِ التي يواجهها قطاعُ الإعلام،  خاصةً في عصرِ الذكاءِ الاصطناعي، وماهيةِ تسخيرهِ في خدمةِ القطاع ، بالإضافة ِإلى الإعلانِ عن مبادراتٍ مشتركةٍ تواكبُ تطويرَ هذا القطاع الحيوي ،  لاسيما ايجاد حلولٍ لتحدياتِ دقةِ وسرعةِ نقلِ الخبر، وعقد شراكاتٍ إستراتيجيةٍ  تمكنُ العاملينَ في المجال من تطويرِ قدراتهم في ظلِّ التغيراتِ المتسارعة.
الكونغرس العالمي للإعلام منصةٌ استثنائية،  لتبادلِ الأفكار واستشرافِ مستقبلِ المهنة، حيث أثبتَ حضورهُ بينَ أهمِّ الملتقياتِ الإعلاميةِ على مستوى العالم، التي تناقشُ وتبحثُ وتضعُ الحلولَ لأبرزِ التوجهاتِ التي تشكلُ.. ملامحَ الإعلامِ في المستقبل.

 

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