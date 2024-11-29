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حمدان بن محمد: ستظل قواتنا المسلحة درعاً منيعاً يصون مقدرات الوطن

حمدان بن محمد: ستظل قواتنا المسلحة درعاً منيعاً يصون مقدرات الوطن
30 نوفمبر 2024 02:09

دبي (وام)

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أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، أن القوات المسلحة الإماراتية الباسلة ستظل على الدوام الدرع المتين والحصن المنيع الذي يصون على الوطن مقدراته ويحفظ له مقومات مجده وكرامته، لتبقى الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة إخوانهما أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، رمزاً للشموخ المستند إلى قوة الحق والعدل.
جاء ذلك في كلمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة إحياء دولة الإمارات «يوم الشهيد».
وقال سموّه: «نقف جميعاً في دولة الإمارات وقفة إجلال وتقدير أمام قصصٍ مُلهِمة سطرها في ساحات التضحية والعطاء وبأحرف من نور أبطالنا الذين قدموا أرواحهم الطاهرة صوناً لكرامة وطنهم وحمايةً لمكتسباته، ليضيفوا بتضحياتهم الغالية صفحات ناصعة إلى سجل تاريخ الإمارات الحافل بالبطولات... صفحات تُخلّد قيم الشجاعة والمروءة والإقدام، وتبرز أسمى معاني الفداء والولاء والانتماء لوطننا الحبيب». 
وأضاف سموّه: «إن شهداء الإمارات هم رمز الفخر والعزة وعنوان الكرامة الوطنية.. فقد كانوا خير من حمل الأمانة وقدَّم النموذج والقدوة في الوفاء للوطن، إذ تجسّدت فيهم أسمى القيم الإنسانية النبيلة والإرادة الصلبة التي تعكس جوهر شعبنا ومعدنه الأصيل».
وأعرب سموه عن خالص تقديره لأُسر وذوي شهداء الإمارات الأبرار، قائلاً: «مع إحيائنا لهذا اليوم المجيد، لا يفوتنا أن نتوجّه بأسمى آيات الإجلال والتقدير لأُسر الشهداء وذويهم، الذين قدّموا أغلى ما يملكون دفاعاً عن حياض الوطن وكرامته. لقد كانوا شركاء في صُنع قصص بطولات تستقي منها الأجيال أرفع المعاني والقيم الوطنية».
ووجّه سموه التحية إلى القوات المسلحة الإماراتية الباسلة، في يوم هو عنوان لما ترمز له قواتنا المسلحة الجسورة من قيمة ومكانة، وقال سموه: «كل التقدير والإجلال لجميع ضباط وجنود ومنتسبي القوات المسلحة، الذين يقفون سداً منيعاً في وجه التحديات، مؤدين أدوارهم بكل عزمٍ وإصرار على تأكيد مقومات أمن الإمارات وصون مقدرات أمنها واستقرارها، وترسيخ أسباب رفعة وكرامة شعبها... أقول لكم: أنتم صمام الأمان ودرع الوطن الحصين، بعطائكم نمضي بكل ثقة نحو مستقبل ملؤه الأمل والعمل والإنجاز والنجاح، وبتفانيكم في أداء واجبكم الذي يجسد الروح الحقيقية للإمارات، التي لا ترضى إلا بالتميز والتفوق في كل الميادين».
وقال: «نسأل الله العلي القدير أن يتغمّد شهداءنا الأبرار بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته مع النبيين والصديقين. وأن يحفظ وطننا الإمارات من كل سوء، وأن يُديم على أهله نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار».

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