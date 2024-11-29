محمد سعيد الشحي: يوم الشهيد مصدر فخر وإلهام

أبوظبي (الاتحاد)

قال محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام: «يوم الشهيد هو يوم فخر واعتزاز لأبناء الوطن، نستذكر فيه تضحيات الأبطال الذين ضحوّا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن، ليبقى علمه خفّاقاً عالياً، وشعبه مستقرّاً آمناً. في هذا اليوم نؤكّد تقديرنا لما بذله أبطالنا الأبرار في خدمة الواجب وتلبية نداء الحق، ليسطروا أسمى معاني الوفاء والولاء للأرض والوطن والقيادة».

وأضاف: «إن إحياء يوم الشهيد واجب وطني نعبّر فيه عن امتناننا لما قدمه إخواننا الأبطال في ساحات الكرامة، وهو يوم نخلده في ذاكرتنا ونرسخه في نفوس أبنائنا، ليكون مصدر فخر وإلهام، نتمسك به ونرتكز عليه في مسيرتنا نحو بناء غدٍ أجمل يليق بتضحيات أبطالنا وتاريخ دولتنا وطموحات قيادتنا».