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علوم الدار

اختتام أعمال الدورة الثانية من "قمة رأس الخيمة للطاقة 2024"

اختتام أعمال الدورة الثانية من "قمة رأس الخيمة للطاقة 2024"
29 نوفمبر 2024 19:13

اختَتَمَت الدورةُ الثانيةُ من قِمةِ رأس الخيمة للطاقةِ 2024 أعمالَها في مركزِ الحمرا الدوليِّ للمُؤتمراتِ بعدَ مُشاركةٍ وحضورٍ دَوليٍّ كبيرٍ نَاقَشَت فيهِ جَلساتُها التَطوراتِ العالميةَ في مجالِ الطاقةِ المستدامةِ وتَعزيزَ الحوارِ حولَ التَحولِ المنظمِ في قِطاعِ الطاقةِ بالمنطقةِ والعالم مُسلطةً الضَوءَ على إنجازاتِ رأس الخيمة الخاصةِ بالتحولِ في قِطاعِ الطاقة.
وأشادوا المشاركونَ في القِمةِ بمبادراتِ الإمارات لتَمويلِ جهودِ الانتقالِ الدَوليةِ في قِطاعِ الطاقةِ معَ ريادَتِها في التَصدي لظاهرِة التَغيرِ المناخيّ وخُطَطِهَا لتَقليلِ انبعاثاتِ ثَاني أوكسيد الكربون ما جعلهَا من أقلِ الدولِ انبعاثاً مقارنةً بالمتوسطِ العالميِّ.
وتضمَّنَت القمةُ منصةً لجهاتٍ حُكوميةٍ وقِطاعاتٍ خَاصةٍ وشَركاتٍ عَالميةٍ استعرضَت فيها إنجازاتِها وأحدثَ الابتكاراتِ لتَسريعِ تحوُّلِ الطاقةِ وتحَسينِ كفاءَتِها فَضلاً عن تعزيزِها للنموِ المُستَدَامِ وخَفضِ الكربون من الصناعاتِ التي يصعبُ تقليصُ انبعاثاتِها.
تدفع القمة بالجهود الدولية للإسهام الفعال في بناء مستقبل مستدام للطاقة/ تضمن معه/ تسريع وتيرة تحول القطاع بطريقة موثوقة ومتاحة للجميع.

 

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