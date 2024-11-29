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علوم الدار

عبدالله آل حامد: شهداؤنا سطروا أروع ملاحم البطولة

عبدالله آل حامد
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس المكتب الوطني للإعلام رئيس مجلس الإمارات للإعلام، أن يوم الشهيد يعكس أرقى صور العرفان والوفاء من الوطن لأبنائه الذين دافعوا عنه بعزة وكرامة في مختلف ميادين الشرف، مشيراً إلى أن شهداء الإمارات أثرهم باقٍ في القلوب، فهم الأبطال الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء. 
وقال معاليه: إن الإمارات لا تنسى عطاءات أبنائها المخلصين الذين بذلوا أرواحهم فداء للوطن وغرسوا بتضحياتهم الكبيرة قيماً نبيلة في قلوب وعقول الأجيال الجديدة من أبناء الوطن، فعطاء شهدائنا لا يقدر بثمن. 
وأضاف معاليه أن شهداءنا قدوة لنا في العطاء والتضحية، ونستلهم من بطولاتهم العزيمة والإصرار على البناء والتقدم، وسنواصل مسيرتهم نحو مستقبل مشرق، ولن ننسى تضحياتهم، وسنبقى أوفياء لدمائهم الطاهرة. 
وتابع معاليه: أنه في هذا اليوم نستحضر المواقف المشرفة لأبطالنا البواسل ونستذكر تضحيات الآباء المؤسسين.

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