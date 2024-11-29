نورة خميس الغيثي: شهداؤنا ضربوا أروع أمثلة التضحية والشجاعة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت الدكتورة نورة خميس الغيثي، وكيل دائرة الصحة - أبوظبي: «نستذكر اليوم بكل فخر واعتزاز شهداءنا الأبرار الذين لبوا نداء الواجب، وبذلوا أرواحهم في سبيل رفعة وطننا ومنعته، وضربوا أروع أمثلة التضحية والشجاعة، مقدمين أرواحهم فداءً لوطننا الغالي. لقد أنجبت سيدات الإمارات رجالاً أوفياء، ذادوا عن الوطن بأرواحهم، وقدموا أروع أمثلة العطاء والشجاعة والإخلاص وحب الوطن، وستبقى تضحياتهم منارة تضيء طريقنا، وحافزاً لنا لنواصل بذل كل جهد ممكن، ليبقى وطننا حصيناً ومزدهراً، ونساهم في الارتقاء بحاضره واستشراف مستقبله الواعد».