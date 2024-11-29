فاطمة خليفة الكعبي: أمهات الشهداء نماذج مُلهمة في وجدان الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، المكانة الرفيعة التي يحتلّها شهداء دولة الإمارات، لما قدّموه من تضحيات غالية في سبيل رفعة الوطن وحماية مكتسباته، والتي تُمثـل أسمى معاني العطاء للأجيال الصاعدة.

وأعربت عن بالغ الاعتزاز ببسالة الشهداء في نصرة الأخ المظلوم في ساحات المجد والكرامة، وإرساء دعائم السلام ومبادئ العدالة الدولية التي تؤمن بها الإمارات، ورسّختها القيادة الرشيدة.

ورفعت الكعبي، تحية إجلال وإكبار لشهداء الواجب، الذين جادوا بأنفسهم في ميادين البطولة للذود عن الأمن القومي للإمارات.

وذكرت أن تخصيص يوم محدّد للشهيد هو تكريم من قيادة الوطن لأرواح الشهداء الأبرار، وأمهاتهم المرابطات والصابرات بكل عزة وثبات، يعكس حجم الإيمان وعِظم التضحيات، فصرن نماذج مُلهمة في وجدان الوطن وذاكرته.