محمد العلي: يوم الشهيد يرسخ قيم التضحية والولاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، أن يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية غالية، تجسد قيم التضحية والفداء التي أظهرها شهداء الوطن الأبرار.

وأكد أن هذا اليوم يعد فرصة لتعزيز الروح الوطنية وترسيخ مشاعر الولاء والانتماء بين أفراد المجتمع، معبراً عن اعتزازه بالدور البطولي الذي قدمه الشهداء.

وأشار إلى أن شهداء الوطن الأبرار ستبقى أسماؤهم خالدة في ذاكرة الوطن وقلوب أبنائه، مؤكداً أن 30 من نوفمبر، هو يوم وطني جليل يعبر فيه قادة الوطن والشعب الإماراتي والمقيمون على هذه الأرض المعطاءة عن تقديرهم لتضحيات الشهداء وأبطال الوطن البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الإنسان وأمنه واستقراره وحماية أرضه.

وأضاف: «إن هذا اليوم يشكل مناسبة غالية نستذكر فيها قيم التفاني والإخلاص، وسيظل مناسبة جليلة لتربية النشء والشباب على قيم التضحية والانتماء والولاء، كما ستظل ذكرى الشهداء الأبرار وبطولاتهم وتضحياتهم علامة مضيئة في التاريخ».

وأوضح أن إحياء ذكرى يوم الشهيد لا تقتصر على توجيه تحية إجلال لأرواح الشهداء، بل تأكيد على ضرورة ترسيخ قيم إنسانية عالمية تشدد على أهمية الترابط والتعاون.