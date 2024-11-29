علياء المزروعي: يوم الشهيد رسالة عرفان لأبطالنا

أبوظبي (وام)

قالت معالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إن تضحيات شهدائنا ستظل خالدة في ذاكرة وطننا وشعبه، مستحضرين معها كل معاني العزة والفخر، والتضحية والفداء، متعاهدين على بذل الغالي والنفيس ليظل وطننا آمناً مستقراً، وليستمر في تقديم النموذج الحضاري الذي يليق به، بفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي نستلهم منها معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن.

وأضافت معاليها، في كلمة لها بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، أن دولة الإمارات تحتفي اليوم بذكرى شهدائها الذين ضحوا بأنفسهم، وبذلوا دماءهم لتبقى راية الوطن مرفوعة وشامخة.

وأكدت أن يوم الشهيد هو رسالة عرفان لهؤلاء الأبطال الذين أصبحوا مثالاً في التضحية والبطولة، وهذا اليوم يأتي احتفاءً وتكريماً لأسر الشهداء الذين قدموا أبناءهم وأحباءهم فداءً لرفعة وطنهم، فكانوا نماذج مشرقة من العطاء في مسيرة دولتنا الحبيبة، وتوجهت إلى أسر الشهداء، وإلى القوات المسلحة بأسمى آيات الشكر والعرفان.