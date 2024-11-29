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علوم الدار

عبدالله بن بيّه: للشهداء أجر عظيم

عبدالله بن بيه
30 نوفمبر 2024 02:05

أبوظبي (الاتحاد)

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قال معالي العلّامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي: «إن يوم الشهيد يمثل مناسبة للاعتزاز والوفاء لمن بذلوا أرواحهم في ميادين الفداء والتضحية».
وأضاف معاليه في تصريح بمناسبة يوم الشهيد: «إن الشهيد يقدّم أغلى ما يملك وهي روحه وهذه قمة العطاء والتضحية، ولذا كانت للشهيد المدافع عن دينه ووطنه المكانة العالية والرتبة الرفيعة التي بشرهم بها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)، كما وردت الأحاديث الشريفة في بيان ما للشهداء من أجر عظيم يشملهم ويشمل أهليهم يوم القيامة كما في الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه: (يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته)».
وختم معاليه: «نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداء الوطن الأبرار بواسع رحمته، كما نسأله سبحانه أن يخلفهم في أهلهم وذويهم خيراً، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان، والتقدم والازدهار».

عبدالله بن بيه
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