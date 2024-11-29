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علوم الدار

محمد المر: يوم الشهيد محطة وطنية ملهمة وخالدة

محمد المر
30 نوفمبر 2024 02:04

دبي (الاتحاد)

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قال معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «يجسد يوم الشهيد محطة وطنية ملهمة وخالدة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، نستذكر فيها تضحيات أبنائنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم الطاهرة، دفاعاً عن الوطن وحماية لمبادئه وقيمه السامية، لتظل بطولاتهم مصدر إلهام للأجيال القادمة، تزرع فيهم قيم الولاء وتعزز الانتماء والإخلاص للوطن».
وأضاف معاليه: «يوم الشهيد يمثل رمزاً للبطولة والشجاعة التي تميز أبناء دولة الإمارات، ويشكل مناسبة للاحتفاء بقيم العطاء والانتماء التي تعزز قوة نسيجنا الوطني، حيث نستمد الإلهام من تضحيات أبطالنا لبناء مستقبل مشرق لوطننا».

محمد المر
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مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم
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