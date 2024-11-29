خليفة بن محمد: يوم الشهيد يوم اعتزاز بالثوابت الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

قال معالي الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية: «إن يوم الشهيد يوم اعتزاز بالثوابت الوطنية لتحقيق السلام، ويوم فخر بأبطالنا الشهداء الأبرار الذين ضربوا بشجاعتهم وبسالتهم أروع الأمثلة بالتضحيات في خدمة الوطن والإنسان».

وأضاف في كلمةٍ بمناسبة يوم الشهيد: «إنه يوم نُباهي به الأمم على حقيقة تؤكد أن الإمارات حاضرة في الساحات الأمامية للجبهات لحماية الأوطان، والوقوف مع الأخوة وإغاثة الملهوف، ليكونوا عوناً ومدداً، وفاءً بالقسم والدفاع عن قيم الخير لآخر قطرة دم في أجساد أبنائهم الطاهرة».