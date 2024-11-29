السبت 30 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

منصور بن محمد: يوم الشهيد وقفة إجلال وعرفان

منصور بن محمد: يوم الشهيد وقفة إجلال وعرفان
30 نوفمبر 2024 02:08

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة: رسالتنا السلام والتضامن والتعاون والاستقرار
عيد الاتحاد.. رائعة شعرية جديدة لـ محمد بن راشد

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن يوم الشهيد يمثل وقفة إجلال وعرفان لما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات غالية سطروا من خلالها مجد هذا الوطن، محافظين على رايته عالية خفاقة وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه، مؤكدين حضور الإمارات في كل مناسبة تتطلب مد يد العون لدفع خطر أو غوث محتاج.
وقال سموّه: «في يوم الشهيد نحيي ذكرى شهداء قواتنا المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع، ممن ارتقوا في كل ميادين العزة والشرف، وسطروا أسماءهم في سماء المجد، مجسدين أسمى معاني التضحية والوفاء، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن نستلهم تضحياتهم في إعلاء شأن الوطن، مجددين العهد على مواصلة مسيرتهم، وألا ننسى أرواحهم الطاهرة التي قدموها في سبيل إعلاء كلمة الحق».
وأضاف سموّه: «نحيي ذكرى أبطالنا الشهداء، ولا ننسى تضحيات أمهات وآباء الشهداء الذين عبروا عن عظيم فخرهم بشهادة أبنائهم من أجل كرامة الوطن، ونحتفي بأبناء وبنات الشهداء الذين رفعوا رؤوسهم عالية، فخورين بأنهم أبناء أبطال الإمارات».
وتابع سموّه: «في يوم الشهيد، يلتف شعب الإمارات حول قيادته، مستحضرين تضحيات غالية قدمها أصحابها بكل رضا وانتماء في سبيل ترسيخ مقومات كرامة دولة أبيّة تأسست على قيم السلام ونصرة الحق».

منصور بن محمد
دبي
منصور بن محمد بن راشد
الإمارات
الشهداء
شهداء الوطن
يوم الشهيد
شهداء الإمارات البواسل
شهداء الإمارات
آخر الأخبار
فلسطينيان يجلسان على أنقاض مبنى مدمر في النصيرات (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: عاجزون عن إيصال المساعدات إلى شمال غزة
30 نوفمبر 2024
دمار واسع النطاق في منطقة النبطية بجنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
30 نوفمبر 2024
احتراق منزل جراء هجوم بـ«مسيرة» في أوديسا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
أوكرانيا: استعادة جثث 500 جندي من روسيا
30 نوفمبر 2024
رجل أمام صراف آلي في بنك فلسطين (أرشيفية)
الأخبار العالمية
إسرائيل تمدد لعام واحد التعامل مع البنوك الفلسطينية
30 نوفمبر 2024
سوق شعبي في لاغوس (رويترز)
الأخبار العالمية
نيجيريا: فقدان 100 شخص بعد انقلاب عبارة في «نهر النيجر»
30 نوفمبر 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©