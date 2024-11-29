منصور بن محمد: يوم الشهيد وقفة إجلال وعرفان

دبي (الاتحاد)

أكد سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ والحدود، أن يوم الشهيد يمثل وقفة إجلال وعرفان لما قدمه شهداء الوطن الأبرار من تضحيات غالية سطروا من خلالها مجد هذا الوطن، محافظين على رايته عالية خفاقة وهم يؤدون مهامهم وواجباتهم الوطنية داخل الوطن وخارجه، مؤكدين حضور الإمارات في كل مناسبة تتطلب مد يد العون لدفع خطر أو غوث محتاج.

وقال سموّه: «في يوم الشهيد نحيي ذكرى شهداء قواتنا المسلحة درع الوطن وحصنه المنيع، ممن ارتقوا في كل ميادين العزة والشرف، وسطروا أسماءهم في سماء المجد، مجسدين أسمى معاني التضحية والوفاء، فاستحقوا أن نخلد ذكراهم، وأن نستلهم تضحياتهم في إعلاء شأن الوطن، مجددين العهد على مواصلة مسيرتهم، وألا ننسى أرواحهم الطاهرة التي قدموها في سبيل إعلاء كلمة الحق».

وأضاف سموّه: «نحيي ذكرى أبطالنا الشهداء، ولا ننسى تضحيات أمهات وآباء الشهداء الذين عبروا عن عظيم فخرهم بشهادة أبنائهم من أجل كرامة الوطن، ونحتفي بأبناء وبنات الشهداء الذين رفعوا رؤوسهم عالية، فخورين بأنهم أبناء أبطال الإمارات».

وتابع سموّه: «في يوم الشهيد، يلتف شعب الإمارات حول قيادته، مستحضرين تضحيات غالية قدمها أصحابها بكل رضا وانتماء في سبيل ترسيخ مقومات كرامة دولة أبيّة تأسست على قيم السلام ونصرة الحق».