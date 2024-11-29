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علوم الدار

عمر بن زايد: يوم الشهيد محطة فارقة في تاريخ الإمارات

عمر بن زايد: يوم الشهيد محطة فارقة في تاريخ الإمارات
29 نوفمبر 2024 19:34

أكد سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن يوم الشهيد محطة فارقة في تاريخ الإمارات، نستذكر من خلاله بطولات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الغالية دفاعاً عن وطنهم لتظل راية دولتنا عالية خفاقة.
وقال سموه، بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق الـ30 من شهر نوفمبر من كل عام، إن "تضحيات أبناء الإمارات ستظل خالدة في وجداننا أبد الدهر، نستلهم منها أسمى معاني التضحية في سبيل رفعة الوطن وصون سيادته ومكتسباته، وتعكس بطولاتهم كذلك المعدن الأصيل للشعب الإماراتي الذي لن يتوانى عن تقديم الغالي والنفيس فداءً لوطنه الغالي".
وتوجه سموه بالتحية والتقدير إلى أسر الشهداء وذويهم، الذين ضربوا أروع الأمثلة في الوفاء للوطن وقيادته الرشيدة، مؤكداً أن دماء أبنائهم ستظل منارات عز وشموخ تلهم الأجيال الإماراتية المتعاقبة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة.

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