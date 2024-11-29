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محمد بن خليفة: الوطن قوي عزيز بأبنائه

محمد بن خليفة: الوطن قوي عزيز بأبنائه
30 نوفمبر 2024 02:09

أبوظبي (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان أن ذكرى يوم الشهيد ستظل خالدة في أعظم صفحات تاريخ الوطن باقية في وجدان أبنائه جيلاً بعد جيل، وأن الوطن لا ينسى أبدا أبناءه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعته وعزته.
وحيا سموه في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد أسر الشهداء وأبناءهم وذويهم لصبرهم وجلدهم رغم آلام الفقد، ليؤكدوا أن الوطن قوي عزيز بأبنائه، مؤكداً أن شهداء الوطن سيبقون على الدوام مصدر فخر ومثالاً يحتذى به للأجيال بعدما سطروا بدمائهم الذكية فصولاً لا تنسى بملحمة الكرامة والعزة والفداء، داعياً الله تعالى لهم بالرحمة والرضوان.
وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان في ختام كلمته إن هذا اليوم الخالد مناسبة وطنية عظيمة نروي من خلالها قصص ومآثر شهدائنا الأبطال الذين نالوا الشهادة صوناً لحياض وطنهم ودفاعاً عن أمنه واستقراره وترسيخاً لقيم البذل والفداء التي بثها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه المؤسسون في قلوب ووجدان أبناء شعبنا والمغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، خلال مرحلة التمكين، ويواصل المسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتظل الإمارات حصن الأمن والأمان ووطن الاستقرار والازدهار والعطاء، وهو ما نراه واقعاً معاشاً شاهداً على سلامة الرؤية وسداد الرأي وقوة العزيمة.

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