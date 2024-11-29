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علوم الدار

النائب العام للدولة: 30 نوفمبر يوم وفاء وعرفان لشهداء الوطن البواسل

حمد سيف الشامسي
30 نوفمبر 2024 02:04

أبوظبي (وام)

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أكد النائب العام للدولة المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي أن يوم الشهيد هو يوم يقدم فيه أبناء الوطن الوفاء والعرفان لشهداء الوطن البواسل الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة ودمائهم الذكية في ميادين العزة والحق والعدالة، لتبقى دولة الإمارات عنواناً لبطولة الرجال، وموطناً للتقدم والرفعة وواحة للتسامح والاستقرار والسلام، ولتظل رايتها عاليةً خفاقةً.
وأشار إلى أن يوم الشهيد يمثل تاريخاً يضاف إلى أمجاد دولة الإمارات ويجسد تلاحم كل أبناء الوطن خلف القيادة الرشيدة ليعبروا عن أسمى مشاعر الفخر والاعتزاز ببطولات شهداء الوطن الأبرار، رموز العزة والكرامة والكبرياء الذين ضحوا بحياتهم للذود عن حمى الوطن وقدموا الدرس الأعظم في الولاء للوطن والتضحية لأجله.
وأضاف أن بطولة التضحية بالروح والدم في ميادين القتال تبقى أبداً أسمى وأرفع صور البطولات، وأبداً لن ننسى من بذلوا الأرواح والدماء في ميادين الواجب، دفاعاً عن الدولة.

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