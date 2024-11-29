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علوم الدار

راشد بن حميد: تضحيات أبطالنا دروس حية

راشد بن حميد: تضحيات أبطالنا دروس حية
30 نوفمبر 2024 02:06

عجمان (وام)

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قال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، إن يوم الشهيد ذكرى عظيمة نحتفي فيها بتضحيات شهدائنا الأبطال الذين قدموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن المعطاء، حيث سطروا بدمائهم أسمى معاني الوفاء والتضحية ليظلوا رمزاً للعزة والكرامة.
وأكد أن تضحيات أبطالنا دروس حية نتعلم منها الولاء والانتماء للوطن، وتجسد أسمى معاني الاتحاد الذي نعيش تحت رايته اليوم، مشيراً إلى أن كل تضحية قدمها شهداؤنا كانت جزءاً أساسياً في بناء مستقبل الوطن وحمايته من كل مكروه.
وقال: «تضحيات شهدائنا الأبطال ستظل خالدة في قلوبنا وأذهاننا، وستبقى ذكرى هؤلاء الأبطال مصدر إلهام للأجيال القادمة». 
وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن دولة الإمارات ستظل دائماً تقدر تضحيات أسر الشهداء، حيث ستبقى ذكرى أبنائهم حية في ذاكرة الوطن ولن تُنسى أبداً.
وقال: «نسأل الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل مكروه».

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