«واحة الكرامة».. شاهدة على بطولات شهداء الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

تخلد «واحة الكرامة» في العاصمة أبوظبي ذكرى شهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم في ميادين الشرف، وتعتبر رمزاً لتكريم أبناء الإمارات البواسل الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأديتهم واجبهم الوطني.

وتتكون الواحة من 31 لوحاً من ألواح الألومنيوم الضخمة يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن في مشهد يعبر عن أسمى معاني الوحدة والتلاحم بين القيادة والشعب والجنود البواسل، وترمز إلى القوة والشجاعة التي تحلى بها شهداء الإمارات وأبطالها، وتم نقش قسم الولاء للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة على العمود الطويل في الجزء الخلفي من نصب الشهيد.



جناح الشرف

يُغطى سقف جناح الشرف في الواحة بثمانية ألواح ترمز إلى الإمارات السبع، بينما يمثل اللوح الثامن شهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوجد في منتصف الجناح عمل فني يتكون من ألواح زجاجية شفافة كبيرة تمثل الإمارات السبع، وتحيط بها بركة يجري من خلالها الماء، بينما يحيط بكل لوح من الجانبين الأمامي والخلفي نقش بقسم الجنود يمكن للزوار قراءته من أي جانب.



لوحة الأسماء

توجد آيتان من القرآن الكريم في جناح الشرف، نُقشت الآية الأولى بالألومنيوم على الجانب الأيمن من المدخل، بينما توجد الآية الثانية على الجدار الخلفي فوق لوحة الأسماء، وفوق النحت الزجاجي مباشرةً في الواجهة عند مدخل الجناح، بينما يوجد أعلى الجدار الداخلي الدائري للجناح أكثر من 2800 لوح من الألومنيوم، يحتوي بعضها على أسماء شهداء الوطن، ومعلومات عنهم.



ميدان الفخر

يتميز ميدان الفخر في واحة الكرامة بمساحته الواسعة التي تصل إلى نحو 4000 متر مربع، وتتخذ شكلاً دائرياً، ويقدم انعكاساً واضحاً لنصب الشهيد، وجامع الشيخ زايد الكبير، ويحيط بالميدان مسرح ومدرج كبير يتسع لنحو 1200 شخص، وتوجد في منتصفه بركة ماء دائرية الشكل يمكن السير خلالها، وتشكل البركة لوحة فنية تجمع بين انعكاس جامع الشيخ زايد الكبير، ونصب الشهيد عليها.