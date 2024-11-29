"الأرصاد": سحب منخفضة ورياح قد تثير الغبار غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً بوجه عام ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر، قد تكون مثيرة للغبار والأتربة على اليابسة.

الرياح شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:03 والمد الثاني عند الساعة 01:45، والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 05:56.

بحر عمان متوسط الموج يضطرب أحياناً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:00 والمد الثاني عند الساعة 22:05، والجزر الأول عند الساعة 14:54 والجزر الثاني عند الساعة 03:39.