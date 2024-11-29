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علوم الدار

حمدان بن زايد: يوم الشهيد تجسيد للوفاء والتضحية من أجل الوطن

حمدان بن زايد: يوم الشهيد تجسيد للوفاء والتضحية من أجل الوطن
29 نوفمبر 2024 20:12

أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن يوم الشهيد في دولة الإمارات العربية المتحدة مناسبة وطنية عظيمة تُجسّد أسمى معاني التضحية والفداء، وتُذكرنا دوماً بأن الوطن لا يبنى إلا بجهود وتضحيات أبنائه.
وأضاف سموه أنه «في هذا اليوم، نستحضر بطولات شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم الغالية في سبيل أن يبقى الوطن شامخاً آمناً، وتركوا لنا إرثاً عظيماً من الولاء والانتماء، وإنّ تضحيات شهدائنا تمثل جوهر الوحدة الوطنية وروح العطاء التي تسري في كل فرد من أبناء هذا الوطن العزيز، فقد أثبتوا بأفعالهم أن الدفاع عن الوطن هو أسمى صور الإخلاص، وأن التضحية في سبيل أمنه واستقراره مسؤولية لا تقتصر على فرد بل هي واجب وطني يحمل معناه الكبير كل مواطن ومقيم على أرض الإمارات».
وأكد سموه «في هذه المناسبة، نقف مع أسر الشهداء بكل فخر واعتزاز، مؤكدين لهم أن تضحيات أبنائهم ستبقى محفورة في قلوبنا جميعاً، وستظل ذكراهم خالدة في تاريخ الإمارات، هم مصدر فخرنا واعتزازنا، ومنارة تهتدي بها الأجيال القادمة لتواصل مسيرة العطاء والتفاني».

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