منصور بن زايد: تضحيات شهدائنا منارات للأجيال في حب الوطن

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة أن الثلاثين من نوفمبر من كل عام يعد مناسبة وطنية مجيدة نحيي فيها ذكرى شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن، وجسدوا القيم الأصيلة لدولة الإمارات وشعبها، وسوف تظل تضحياتهم منارات للأجيال بعد الأجيال في حب الوطن والإخلاص له، كما ستظل أسماؤهم خالدة في تاريخ الإمارات ووجدان شعبها أبد الدهر.

وقال سموه، في كلمة له بمناسبة يوم الشهيد، إن دولة الإمارات وطن الوفاء، ولا تنسى أبداً أبناءها المخلصين الذين يرفعون رايتها ويصونون مكتسباتها، ويبذلون في سبيل ذلك الدماء والأرواح، ولقد قدم الشهداء أغلى ما يملكون من أجل الوطن، ونحن اليوم نعبر عن الوفاء لهم والتقدير والعرفان لذويهم الذين زرعوا فيهم قيم الولاء والانتماء إلى الإمارات والتضحية من أجلها بدون تردد. ولذلك، نعتز برعايتهم وتقديم كل أوجه الاهتمام بهم.

وأضاف سموه: أن الشهداء الأبرار قدموا قدوة طيبة لشبابنا في حب الوطن والتفاني في خدمته، ومن المهم أن يستقوا من سيرتهم كل معاني العمل المخلص من أجل أن تظل دولة الإمارات رمزاً للريادة والتقدم والازدهار في كل المجالات، تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وتابع سموه: «رحم الله تعالى شهداءنا الأبرار، وأدام على دولة الإمارات وشعبها العز والأمن والتقدم، وجعل رايتها دائماً شامخة في السماء بحب أبنائها وهمتهم وسواعدهم».