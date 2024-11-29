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علوم الدار

يوسف السركال: شهداؤنا رمز خالد للبطولة

يوسف السركال
30 نوفمبر 2024 02:03

دبي (الاتحاد)

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أكّد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن يوم الشهيد يوم الوفاء والعرفان واستذكار تضحيات أبطال الإمارات الذين قدموا أرواحهم الطاهرة فداءً للوطن وذوداً عن الحق، هؤلاء الأبطال الذين نُقشت أسماؤهم في سجلات المجد بأحرف من نور، يمثلون قمة العطاء، ورمز خالد للبطولة والشجاعة، يبقى حياً في وجدان كل فرد من أبناء الإمارات.
وأضاف: «يمثل يوم الشهيد مناسبة وطنية عظيمة تُجسّد أسمى قيم التضحية والولاء، ومحطة سنوية للاحتفاء ببطولات شهدائنا البواسل وتخليد تضحياتهم التي أسهمت في رفعة الوطن وحماية مكتسباته».
وقال: «نجدد العهد والالتزام بالعمل الدؤوب لتعزيز صحة وسلامة مجتمعنا، إيماناً منا بأن الحفاظ على حياة الأفراد وصحتهم هو جزء من الوفاء لتضحيات من وهبوا أرواحهم لأجل الوطن».

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