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سعيد بن طحنون: شهداؤنا نموذج فريد للعطاء

سعيد بن طحنون: شهداؤنا نموذج فريد للعطاء
30 نوفمبر 2024 02:08

العين (وام)

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أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان أن يوم الثلاثين من نوفمبر يأتي ليؤكد فيه أبناء الإمارات على وحدة نسيجهم الاجتماعي وتلاحمهم ووفائهم لوطن قدّم لهم الكثير مما يعتزون، فأصبح يوم الشهيد مناسبة وطنية مهمة، نستذكرُ أبطالاً قدموا تضحيات كبيرة من أجل الدفاع عن وحدة وأمان وطنهم.
وقال: «إن يوم الشهيد مناسبة وطنية نعبر فيها عن فخرنا واعتزازنا بأبنائنا الذين سموا بأرواحهم إلى مرتبة الشهادة، وتقديراً لما بذله شهداؤنا الأبطال في سبيل عزة الوطن وإعلاء قيم الوفاء والعطاء الأصيلة في مجتمعنا»، مشيراً إلى أن شهداءنا البررة الأوفياء وهبوا أرواحهم لرفعة الوطن، مما جعل منهم نموذجاً فريداً للعطاء والتضحية.

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