أمل العفيفي: تضحيات الشهداء خالدة

أبوظبي (الاتحاد)

قالت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية: «تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم الشهيد، ذلك اليوم الخالد في ذاكرة الوطن اعتزازاً وفخراً بتضحيات أبنائه الشهداء الذين جادوا بأرواحهم الزكية فداءً للوطن، وذوداً عن حياضه، وإعلاءً لرايته خفاقة في جبين الأمم، فالتضحيات التي قدمها الشهداء ستظل نبراساً لكافة الأجيال يشعرون معها دائماً بأسمى معاني البذل والعطاء والتضحية في سبيل الوطن وقيمه الأصيلة، وإيمانهم بالدافع عن الحق ونصرة المظلوم ورد الضيم عن كل مظلوم، هذه القيم التي يُجسدها عطاء الشهداء كل يوم في قلوبنا نحتفي بها فخراً وزهواً، معاهدين الله والوطن، وقائد المسيرة على أن نظل أوفياء لذكرى الشهداء البررة الذين نسأل المولى،عز وجل، أن يتغمدهم في جنات الخلد».