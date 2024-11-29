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ميثاء الشامسي: يوم الشهيد مناسبة للفخر بمن قدموا أرواحهم فداء للوطن

ميثاء الشامسي
30 نوفمبر 2024 02:05

أبوظبي (وام)

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قالت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، إن يوم الشهيد يوم الفخر بالذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وصانوا كرامته، وأثبتوا أن أبناء الإمارات على قدر المسؤولية، وهم دائماً في مواجهة كل معتدٍ، وتبقى الإمارات بفضل قيادتها الرشيدة، وولاء ومحبة أبنائها، شامخة في كل المجالات ومواكبة لما يشهده عالم اليوم من تقدم متسارع.
وأضافت في تصريح بهذه المناسبة، أن تضحيات شهداء الوطن ستظل فخراً واعتزازاً لنا، ودافعاً للاستمرار في خدمة وطننا والعمل بجد واجتهاد لتعزيز مكانته ورفعته، مستلهمين من شجاعتهم أسمى معاني التضحية والإخلاص. 
وقالت معاليها: «حفظ الله دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً، وتحية إجلال وإكبار لقواتها المسلحة الباسلة حصن الوطن الحصين، وهنيئاً لأبناء الشهداء وذويهم بما خلفوه من بطولات وتاريخ مشرف».

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