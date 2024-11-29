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نهيان بن مبارك يحضر أفراح آل علي والظاهري في أبوظبي

نهيان بن مبارك في صورة جماعية خلال الحفل (وام)
30 نوفمبر 2024 02:07

أبوظبي (وام)

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حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه الدكتور طارق زعل آل علي، بمناسبة زفاف نجله حمد على كريمة السيد عادل مكتوم الظاهري.
وحضر الحفل، الذي أقيم في مجلس المشرف بأبوظبي، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.
وهنّأ معاليه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار.
من جانبهم، أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان؛ لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
وتخللت حفل الاستقبال عروض من الفنون الشعبية الإماراتية، واللوحات التراثية والأهازيج.

نهيان بن مبارك
أبوظبي
الإمارات
أفراح آل علي
أفراح الظاهري
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