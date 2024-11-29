بلدية أبوظبي تناقش «المسؤولية المجتمعية» وتكرّم المتطوعين

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت بلدية مدينة أبوظبي، متمثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية، ملتقى المسؤولية المجتمعية للعام 2024، في المبنى الرئيس لبلدية مدينة أبوظبي، بهدف تعزيز قيم المسؤولية المجتمعية، وترسيخ علاقات الشراكة والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من القطاع الخاص.

وكرمت البلدية عدداً من المتطوعين المتميزين في مجال الدعم التطوعي الذين قدموا جهوداً تطوعية لبلدية مدينة أبوظبي، خلال العام 2024.

وتهدف البلدية، من خلال الملتقى، إلى تطوير وتفعيل علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير المشاريع الحيوية المشتركة، ومشاريع البنية التحتية لبلدية مدينة أبوظبي، وذلك عن طريق توفير خدمات مجتمعية لرفع نمط حياة سكان مدينة أبوظبي، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في المبادرات المجتمعية وتنفيذ مشاريع مشتركة تعاونية، والحث على تنفيذ احتياجات ومتطلبات المجتمع في المناطق مع الشركاء، ضمن منظومة المسؤولية المجتمعية.

وقد ركز الملتقى على إتاحة الفرص والمشاريع أمام القطاع الخاص للمساهمة فيها، وتوعية الشركاء حول دور بلدية مدينة أبوظبي في خدمة المجتمع، وتفعيل الاتفاقيات مع الجهات من القطاع الخاص بخصوص الخدمات المجتمعية، وإعطاء فرصة للقطاع الخاص لإبراز إنجازاته في المسؤولية المجتمعية، وخلق بيئة تنافسية بين المعنيين في القطاع الخاص لزيادة نسبة المشاركة في المبادرات والمسؤولية المجتمعية.

وحول أهم المخرجات المتوقعة من الملتقى، أشارت البلدية إلى أنها تسعى إلى تفعيل دورها في استقطاب القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع تخدم متطلبات المجتمع في المناطق السكنية، وتقوية العلاقة مع الشركاء من القطاع الخاص وتفعيل الأدوار المشتركة، وإبراز أهمية دور المسؤولية المجتمعية وفوائدها وعوائدها الإيجابية على المجتمع.

وتضمن الملتقى العديد من الفقرات والمحاور منها: استعراض بلدية مدينة أبوظبي فرص المشاركة بالمبادرات المجتمعية، بيان مدى إمكانية المساهمة، أو المشاركة في تنفيذ المشاريع، شرح الفرص المقترحة والخاصة بمشاريع مساهمات القطاع الخاص، والتي لها أثر مجتمعي أو بيئي يعزز تنمية المجتمع، تسليط الضوء على دور بلدية مدينة أبوظبي في المسؤولية المجتمعية، وتلبية احتياجات المجتمع.