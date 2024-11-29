«أبوظبي للتنقل» يعلن عن مواعيد خدماته خلال عطلة عيد الاتحاد

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز النقل المتكامل «أبوظبي للتنقل» التابع لدائرة البلديات والنقل عن أوقات عمل مراكز إسعاد المتعاملين، وساعات تطبيق رسوم المواقف، ونظام «درب» للتعرفة المرورية، ومواعيد عمل حافلات النقل العام، ومواعيد عمل مراكز خدمات ترخيص السائقين والمركبات خلال عطلة عيد الاتحاد الـ53 للدولة التي توافق يومي 2 و3 ديسمبر.

وأوضح «أبوظبي للتنقل» أن مراكز إسعاد المتعاملين في أنحاء إمارة أبوظبي ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الاتحاد، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024.

ويمكن للمتعاملين مواصلة الحصول على خدماته عن طريق المنصات الرقمية المتاحة.

وستكون رسوم المواقف السطحية مجانية بدءاً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 وحتى الساعة 7:59 من صباح يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024.

كما سيكون الوقوف مجانياً في ساحة مواقف الشاحنات في مصفح م-18 خلال العطلة الرسمية.

وأعلن أبوظبي للتنقل أن رسوم نظام التعرفة المرورية «درب» ستكون مجانية خلال العطلة، وذلك بدءاً من يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 على أن يستأنف احتساب الرسوم يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 في ساعات الذروة الاعتيادية وهي من الساعة 07:00 إلى الساعة 09:00 في الفترة الصباحية، ومن الساعة 5:00 إلى الساعة 7:00 في الفترة المسائية.

وفيما يتعلق بخدمات ومواعيد عمل حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي خلال العطلة، أفاد «أبوظبي للتنقل» بأن خدمات الحافلات ستعمل وفق جدول المواعيد المتبع خلال أيام نهاية الأسبوع والعطل الرسمية مع تشغيل رحلات إضافية على خطوط الضواحي وعبر المدن. وكذلك تشغيل رحلات إضافية طيلة أيام عطلة عيد الاتحاد لنقل زوار مهرجان الشيخ زايد.