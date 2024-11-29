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علوم الدار

«التعليم العالي» توسّع نطاق الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية من خارج الدولة

«التعليم العالي» توسّع نطاق الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية من خارج الدولة
30 نوفمبر 2024 02:07

دبي (الاتحاد)

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس توسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة، وهي الخدمة الاستباقية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، ليشمل عدة جهات معنية بالابتعاث، في خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات الاعتراف بشهادات المبتعثين الصادرة من خارج الدولة. 
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب نجاح الخدمة التي أطلقتها الوزارة للطلبة المبتعثين من قبلها حصرياً، وبناءً على نتائجها الإيجابية على صعيد تحسين تجربة الخريجين وتيسير إجراءاتهم. 
وتتضمن الجهات التي تشملها المبادرة الجديدة كلاً من وزارة الرياضة، ودائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وديوان سمو الحاكم في دبي، وهيئة الصحة بدبي.
وتمثل المبادرة رافداً قوياً لجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتطوير خدمات حكومية مرنة وسريعة تتماشى مع التطلعات التنموية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة، بالتزامن مع تلبية احتياجات سوق العمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة. 
وأشار الدكتور محمد إبراهيم المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن توسيع نطاق مبادرة الاعتراف التلقائي بالشهادات الجامعية للطلبة المبتعثين خارج الدولة يعكس الالتزام الجاد والمستمر بتقديم أفضل الخدمات الحكومية، بما يتماشى مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الخدمة يتمثل في تقديم خدمات تعليمية متكاملة، تعزز من كفاءة عملية الاعتراف بالشهادات، مما يسهم في تمكين الطلبة من الالتحاق بسوق العمل فور تخرجهم، وتسهيل مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.
وأوضح، أن الوزارة تسعى إلى تطوير وتوسيع هذه المبادرة لتشمل مستقبلاً المزيد من المؤسسات المعنية بالابتعاث، بما يسهم في تعزيز رضا الطلبة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز تعليمي عالمي رائد عالمياً.
وأكد أهمية التعاون مع مختلف الجهات الوطنية في دعم الطلبة المبتعثين وتسهيل حصولهم على شهادات معترف بها بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تركز على بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتهدف هذه المبادرة إلى تقليص الوقت والجهد اللازمين لإتمام إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية من خارج الدولة، حيث يتمكن الطلبة من الحصول على شهاداتهم معترفاً بها من قبل الوزارة بشكل استباقي ومن دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية. كما تعزز هذه الخطوة من فعالية رحلة الابتعاث للطلبة، وتسهّل انتقالهم إلى سوق العمل.
يشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية المتقدمة، التي تسهم في تحقيق رؤية الدولة في تقديم خدمات حكومية رائدة، تسهم في تلبية تطلعات المتعاملين وتدعم تنافسية الدولة على المستوى التعليمي العالمي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الإجراءات بما يتماشى مع مستهدفات برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية»، الرامي إلى الارتقاء بجودة وفعالية الخدمات الحكومية المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاتحادية.

التعليم العالي
الإمارات
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
محمد المعلا
الطلبة المبتعثون
طلبة الإمارات المبتعثون
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