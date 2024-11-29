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علوم الدار

شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس السنغال

شخبوط بن نهيان لدى لقائه رئيس السنغال (وام)
30 نوفمبر 2024 02:02

داكار (وام)

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التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، فخامة بسيرو ديومي فاي رئيس جمهورية السنغال، في العاصمة داكار.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والسنغال في المجالات ذات الاهتمام المشترك. ‎
ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.
‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية السنغال معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والسنغال، وسبل تنميتها في مختلف المجالات.
وأكد الجانبان أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين الجانبين لتحقيق المصالح المتبادلة.

رئيس السنغال
الإمارات
الرئيس السنغالي
السنغال
شخبوط بن نهيان
باسيرو ديوماي فاي
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